Поліцейський загинув під час евакуації людей на Харківщині, його колега у лікарні

28 червня під час евакуації мирного населення внаслідок російського авіаудару загинув поліцейський Харківщини Роман Комаров. Його колега дістала важкі поранення та була госпіталізована.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Сьогодні російські війська завдали авіаційного удару із застосуванням чотирьох керованих авіаційних бомб по околицях села Кирилівка Чугуївського району Харківської області.

Під час евакуації цивільного населення під обстріл потрапили співробітники відділу поліції №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області. Правоохоронці перебували у службовому автомобілі.

Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу поліції №1 Чугуївського РУП Роман Комаров загинув на місці.

Також під час авіаудару важких поранень зазнала інспектор сектору ювенальної превенції. Поліцейську госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.

Агентство Телевидения Новости