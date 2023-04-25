Поліція ексгумувала тіло літнього мешканця селища під Харковом

Під час окупації села Черкаські Тишки Харківського району 73-річний чоловік в ході обстрілу отримав травми, не сумісні з життям.

Трагедія сталася 28 березня минулого року. На момент обстрілу постраждалий знаходився у себе вдома. Родичі поховали його на місцевому кладовищі.

25 квітня слідчі відділення поліції № 1 ХРУП № 2 під процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ексгумували тіло чоловіка. Для встановлення причини смерті рештки загиблого направлені на судово-медичну експертизу.

Слідчі дії проводились у рамках досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення.

Агентство Телевидения Новости