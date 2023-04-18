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Поліція намагається встановити особу та обставини смерті людини
Рештки невідомої особи виявлені 11 квітня на території садового товариства «Гіпрококсовець-2» Чугуївського району.
Приблизна дата смерті – 27 березня.
Прикмети загиблого: близько 45 років, зріст – 165-175 см, темне з сивиною волосся довжиною 3-4 см, розмір ноги 38-39.
Особливі прикмети: на верхній щелепі справа 3-й зуб вкритий коронкою з жовтого металу, на правій руці в районі зап’ястя шрам довжиною 5 см.
Джерело: Поліція Харківської області