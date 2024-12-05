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05.12.2024 13:54
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Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу

Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу

4 грудня поліцейські Харківщини здійснили дев’ять оглядів місць обстрілів. Пошкоджені шість житлових будинків. Дістали поранення дві цивільні жінки. Загинув цивільний чоловік.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.  

У Куп’янську російський безпілотник «Молнія» влучив в автомобіль. Внаслідок удару дістав поранення цивільний чоловік.

По селу Олександрівка росіяни ударили безпілотником. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено приватне домоволодіння, господарчі споруди.

Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація.

4 грудня силами поліції з Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського районів евакуйовано 11 людей.

Агентство Телевидения Новости

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