Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу

4 грудня поліцейські Харківщини здійснили дев’ять оглядів місць обстрілів. Пошкоджені шість житлових будинків. Дістали поранення дві цивільні жінки. Загинув цивільний чоловік.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

У Куп’янську російський безпілотник «Молнія» влучив в автомобіль. Внаслідок удару дістав поранення цивільний чоловік.

По селу Олександрівка росіяни ударили безпілотником. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено приватне домоволодіння, господарчі споруди.

Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація.

4 грудня силами поліції з Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського районів евакуйовано 11 людей.

Агентство Телевидения Новости