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Поліція провела операцію зі звільнення заручників в Одесі

Поліція провела операцію зі звільнення заручників в Одесі

Поліція Одеси повідомила про звільнення із заручників двох співробітниць фінансової установи у Суворовському районі, яку намагався пограбувати невідомий, та затримання грабіжника.

«Спецоперацію завершено. Поліцейські звільнили двох працівниць фінустанови. Їх каретою швидкої допомоги доправлено до медичного закладу. Зі зловмисником, 1994 року народження, працюють правоохоронці», – йдеться на сайті відомства.

Як зазначає місцеве видання «Думская», після трьох годин переговорів (грабіжник нібито вимагав мільон доларів і вертоліт) силовики штурмували будівлю. Журналісти повідомляють, що заручниці «сильно не постраждали».

За інформацією поліції, подія кваліфікується за статтями «захоплення заручників» та «розбій».

Источник: radiosvoboda.org

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