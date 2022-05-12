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12.05.2022 18:25
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Поліція розшукує літню жінку з Краснограду

Поліція розшукує літню жінку з Краснограду

Співробітники Красноградського РВП ГУНП в Харківській області встановлюють місцезнаходження Дорди Валентини Миколаївни, 1949 року народження.

Жінка 10 травня близько 11:00 направлялася до автовокзалу в місті Красноград та зникла в невідомому напрямку, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Прикмети: на вигляд близько 70 років, середньої статури, зріст близько 165 см, волосся сиве коротке.

Страждає психічними захворюваннями та втратою пам’яті.

Була одягнута в сірий берет, чорно-білу в’язану кофту, чорні штани.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо зниклої громадянки, просимо вас повідомити за телефонами: (05744) 7-82-91 або 102 чи звернутися до Красноградського районного відділу поліції.

Агентство Телевидения Новости

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