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Поліція від початку війни затримала 750 диверсантів

Поліція від початку війни затримала 750 диверсантів

В Україні від початку повномасштабного вторгнення росії викрито 88 диверсійно-розвідувальних груп, затримано 750 осіб, причетних до диверсійної діяльності.

Про це начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції Олексій Сергєєв повідомив на пресконференції у Медіацентрі Україна - Укрінформ.

«З початку війни було викрито 88 диверсійно-розвідувальних груп, затримано 750 осіб, причетних до диверсійної діяльності. З яких 676 передано до органів СБУ», - сказав Сергєєв.

Крім того, за його даними, слідчі Національної поліції відкрили 484 кримінальні справи за колабораційну діяльність. Вже оголошено підозру 72 особам.

24 лютого російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Вони знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли українських міст і сіл із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Источник: ukrinform.ua

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