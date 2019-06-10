Поліція відкрила провадження через забруднення річки Рось викраденими хімікатами

Провадження відкриті за статтями 242 (порушення правил охорони вод) та 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України

Поліція Вінницької області відкрила кримінальні провадження через забруднення річки Рось хімікатами, які були викрадені із сільсгоспідприємства на Вінничині.

Хімікати потрапили до річки після ДТП, яке трапилося 9 червня о 9 годині в селі Збаржівка у Вінницькій області.

«На заокругленій ділянці дороги автомобіль «Мерседес Спринтер» з’їхав з проїзної частини у водойму та перекинувся. Сталося загоряння автомобіля, яке було в подальшому локалізоване рятувальниками. Автомобіль, який був без номерних знаків, підняли на поверхню. Також були підняті каністри з хімічними речовинами», – заявили в поліції.

Провадження відкриті за статтями 242 (порушення правил охорони вод) та 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області повідомила, що в річку Рось потрапила одна тонна інсектициду. Через це о 23 годині місцева влада збирається вимкнути воду.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»