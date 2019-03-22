«Полезные идиоты» Путина начали в Финляндии кампанию о «непризнании выборов президента Украины»
По информации группы ИС, финский пропагандист и «полезный идиот» Путина Янус Путконен (используя также свой Facebook-аккаунт под именем Ивана Путкова) начал проводить в Финляндии кампанию против президентских выборов в Украине.
14 марта на сайте change.org Путконен опубликовал петицию о непризнании «фальшивых выборов в Украине».
Также Путконен ведет активную кампанию о «непризнании» украинских выборов в соцсетях, где он известен под псевдонимом Иван Путков. Он ведет несколько блогов на нескольких языках, основной темой которых является отрицание результатов выборов президента Украины.
Путконен является близким другом и соратником известного пророссийского пропагандиста Йохана Бекмана, который активно поддерживает политику России и Путина.
Данная кампания по попытке дискредитации выборов в Украине проводится при активной поддержке российской стороны.
Источник: sprotyv.info