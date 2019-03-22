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«Полезные идиоты» Путина начали в Финляндии кампанию о «непризнании выборов президента Украины»

По информации группы ИС, финский пропагандист и «полезный идиот» Путина Янус Путконен (используя также свой Facebook-аккаунт под именем Ивана Путкова) начал проводить в Финляндии кампанию против президентских выборов в Украине.

14 марта на сайте change.org Путконен опубликовал петицию о непризнании «фальшивых выборов в Украине».

Также Путконен ведет активную кампанию о «непризнании» украинских выборов в соцсетях, где он известен под псевдонимом Иван Путков. Он ведет несколько блогов на нескольких языках, основной темой которых является отрицание результатов выборов президента Украины.

Путконен является близким другом и соратником известного пророссийского пропагандиста Йохана Бекмана, который активно поддерживает политику России и Путина.

Данная кампания по попытке дискредитации выборов в Украине проводится при активной поддержке российской стороны.

«Полезные идиоты» Путина начали в Финляндии кампанию о «непризнании выборов президента Украины»

«Полезные идиоты» Путина начали в Финляндии кампанию о «непризнании выборов президента Украины»

«Полезные идиоты» Путина начали в Финляндии кампанию о «непризнании выборов президента Украины»

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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