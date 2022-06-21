Полезные санкции
Прокуратура Мюнхена сообщила о первой в Германии конфискации недвижимости россиян из-за санкций: 3 квартиры депутата Госдумы с супругой.
И это только начало!
Российская авиакомпания AZUR air приостановила эксплуатацию 10 из 22 оставшихся самолетов Boeing для экономии запчастей. В дальнейшем они подвергнуться каннибализму и будут разобраны на запчасти. На начало февраля у авиакомпании было 35 самолетов Boeing, но что-то пошло не так.
Институт Финляндии в Санкт-Петербурге, основанный в 1992 году, принял решение полностью прекратить свою деятельность. Организация в течение 30 лет занималась проектами в области культуры и науки.
Эстония с 10 июля вводит запрет на ввоз санкционных товаров из России частными лицами "с целью предотвратить покупку российских товаров, приносящих России существенный доход". В перечень, в частности, попадают мебель, древесина, удобрения, товары роскоши.
Грузия впервые с 2010 года повысила плату за транзит грузов через свою территорию, подняв стоимость более чем на 40% - с 70 до 120 долларов. Армянские товары в Россию и обратно следуют только по этому коридору, другой дороги нет.
Ожидается, что в июне падение контейнерооборота в портах Северо-Запада России составит 85%, после падения в мае на 60%.
Связанными с Владимиром Путиным дворцами, курортами, яхтами, самолётами и банковскими счетами на $4,5 млрд, предположительно, владеют и управляют 86 компаний с общим доменом, выяснили OCCRP и Meduza.
Количество туристов из Болгарии в Турцию за первые 5 месяцев 2022 года превысило количество туристов из России - 945.976 vs 853.590
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Автор: Дмитрий Аннопольский