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Полицейские нашли и вернули домой пропавшую девушку: ее родителям грозит админответственность

Полицейские нашли и вернули домой пропавшую девушку: ее родителям грозит админответственность

Сообщение об исчезновении 15-летней дочери поступило 16 февраля в Харьковское районное управление полиции № 1 от ее матери. На поиски девушки был привлечен личный состав полиции.

Принятыми мерами местонахождение установили работники ювенальной превенции, сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области. В 19:30 полицейские обнаружили девушку на одной из улиц, где она гуляла с другом.

С подростком проведена профилактическая беседа, решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей девочки.

Агентство Телевидения Новости

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