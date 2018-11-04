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Полицейские обнаружили склад боеприпасов на Луганщине. ФОТО

Полицейские обнаружили склад боеприпасов на Луганщине. ФОТО

2 ноября 2018 года, сотрудниками Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил, на Луганщине, в помещении бывшего кинотеатра села Щедрищево вблизи города Северодонецка обнаружен крупный арсенал оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Во время осмотра места происшествия специалисты-взрывотехники обнаружили и изъяли:

- гранатометы РПГ-22 - 4 шт;

- гранатометные выстрелы ПГ-7 - 130 шт .;

- пороховые заряды к выстрелам ПГ-7 - 140 шт .;

- корпуса гранат РГД-5 - 6 шт .;

- корпуса гранат Ф-1 - 84 шт .;

- корпуса гранат РГН - 83 шт .;

- корпуса гранат РГО - 29 шт .;

- взрыватель УЗРГМ-2 - 194 шт .;

- взрыватель УДО - 129 шт;

- дымовая граната РДГ-2Б - 70 шт .;

- дымовая мина ДМ-11 - 5 шт .;

- патроны калибра 14,5 мм с взрывателями МДЗ - 80 шт;

- выстрелы ВОГ-80 шт .;

- выстрелы ВОГ-17М - 290 шт .;

- патроны калибра 5,45 мм - 28 080 шт .;

- патроны калибра 7,62 мм - 17 200 шт.

Полицейские обнаружили склад боеприпасов на Луганщине. ФОТО

Полицейские обнаружили склад боеприпасов на Луганщине. ФОТО

Полицейские обнаружили склад боеприпасов на Луганщине. ФОТО

Полицейские обнаружили склад боеприпасов на Луганщине. ФОТО

Полицейские обнаружили склад боеприпасов на Луганщине. ФОТО

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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