Полицейские обнаружили склад боеприпасов на Луганщине. ФОТО
2 ноября 2018 года, сотрудниками Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил, на Луганщине, в помещении бывшего кинотеатра села Щедрищево вблизи города Северодонецка обнаружен крупный арсенал оружия и боеприпасов.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Во время осмотра места происшествия специалисты-взрывотехники обнаружили и изъяли:
- гранатометы РПГ-22 - 4 шт;
- гранатометные выстрелы ПГ-7 - 130 шт .;
- пороховые заряды к выстрелам ПГ-7 - 140 шт .;
- корпуса гранат РГД-5 - 6 шт .;
- корпуса гранат Ф-1 - 84 шт .;
- корпуса гранат РГН - 83 шт .;
- корпуса гранат РГО - 29 шт .;
- взрыватель УЗРГМ-2 - 194 шт .;
- взрыватель УДО - 129 шт;
- дымовая граната РДГ-2Б - 70 шт .;
- дымовая мина ДМ-11 - 5 шт .;
- патроны калибра 14,5 мм с взрывателями МДЗ - 80 шт;
- выстрелы ВОГ-80 шт .;
- выстрелы ВОГ-17М - 290 шт .;
- патроны калибра 5,45 мм - 28 080 шт .;
- патроны калибра 7,62 мм - 17 200 шт.
Источник: sprotyv.info