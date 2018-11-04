Полицейские обнаружили склад боеприпасов на Луганщине. ФОТО

2 ноября 2018 года, сотрудниками Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил, на Луганщине, в помещении бывшего кинотеатра села Щедрищево вблизи города Северодонецка обнаружен крупный арсенал оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Во время осмотра места происшествия специалисты-взрывотехники обнаружили и изъяли:

- гранатометы РПГ-22 - 4 шт;

- гранатометные выстрелы ПГ-7 - 130 шт .;

- пороховые заряды к выстрелам ПГ-7 - 140 шт .;

- корпуса гранат РГД-5 - 6 шт .;

- корпуса гранат Ф-1 - 84 шт .;

- корпуса гранат РГН - 83 шт .;

- корпуса гранат РГО - 29 шт .;

- взрыватель УЗРГМ-2 - 194 шт .;

- взрыватель УДО - 129 шт;

- дымовая граната РДГ-2Б - 70 шт .;

- дымовая мина ДМ-11 - 5 шт .;

- патроны калибра 14,5 мм с взрывателями МДЗ - 80 шт;

- выстрелы ВОГ-80 шт .;

- выстрелы ВОГ-17М - 290 шт .;

- патроны калибра 5,45 мм - 28 080 шт .;

- патроны калибра 7,62 мм - 17 200 шт.

Источник: sprotyv.info

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