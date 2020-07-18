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18.07.2020 18:38
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Полицейские установили личность мужчины, тело которого нашли завернутым в ковер

Полицейские установили личность мужчины, тело которого нашли завернутым в ковер

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность погибшего мужчины, тело которого нашли сегодня возле гаражей по проспекту Маршала Рыбалко, завернутым в ковер и полипропиленовый мешок. Им оказался 40-летний местный житель. Как выяснилось, 12 июля около 18:00 он пришел в гости к своему 46-летнему знакомому. Через несколько часов хозяин квартиры оставил его, а когда вернулся, обнаружил своего знакомого без признаков жизни. Испугавшись, 46-летний мужчина завернул тело в ковер и вынес к гаражам.

Во время судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила от острого расстройства кровообращения. Следователями Немышлянского отдела полиции изменено дополнительную отметку в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с «очевидного убийства» на «естественную смерть».

Агентство Телевидения Новости

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