Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:09
Просмотров: 84

Полиция Британии удалила украинский тризуб из антитеррористического пособия

Полиция Британии удалила украинский тризуб из антитеррористического пособия

В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов

Полиция Великобритании удалила Государственный герб Украины тризуб из своего антитеррористического пособия.

Об этом в четверг, 23 января, сообщает пресс-служба украинского посольства в Британии.

"В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия", — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Ранее британская полиция включила в антитеррористическое пособие ряд ненасильственных организаций, в частности, по защите окружающей среды, например, Greenpeace, а также националистические группировки. При этом в части с татуировкой можно было увидеть украинский тризуб, подписанный "Украинский тризуб (националистический)".

В пособии, которое британские правоохранители разослали врачам и преподавателям в рамках кампании против экстремизма, также есть символика украинского полка "Азов".

В связи с этим посольство Украины в Великобритании потребовало от местной полиции убрать упоминание о тризубе из антитеррористического пособия. В частности, в дипведомстве напомнили, что тризуб является Гербом Украины, одним из ее конституционных символов. А ситуация, когда тризуб включили в пособие по экстремизму, является возмутительной.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Деградация Украины на рынке инновационных экономик будет продолжаться – экономист
Сегодня 08:45    5
За які послуги пацієнтам не доведеться платити у 2020 році
Сегодня 07:28    162
За рік падіння промвиробництва прискорилося майже до 8%
Сегодня 07:18    67
«Укрзалізницю» обвинили в закупках газа по заоблачным ценам
Сегодня 06:40    107
В Deutsche Bahn отрицают, что будут 10 лет управлять «Укрзализницей»
23.01.2020 13:44    199
У рейтингу індексів корупції Україна повернулася до результатів 2017 року – TI
23.01.2020 11:05    155
"Укроборонпром" планує зекономити 33 млн грн. на закупівлі електроенергії
23.01.2020 10:03    85
​В Украине увеличилось количество фальшивых 200 гривен: как отличить подделку
23.01.2020 09:51    422
Скасувати "гендер". Чому українські депутати взялися захищати традиційні цінності
23.01.2020 09:39    141
Бунт против Минкульта: медиасообщество против сроков за репосты и диктата для журналистов
23.01.2020 09:27    115
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 