Полиция Британии удалила украинский тризуб из антитеррористического пособия

В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов

Полиция Великобритании удалила Государственный герб Украины тризуб из своего антитеррористического пособия.

Об этом в четверг, 23 января, сообщает пресс-служба украинского посольства в Британии.

"В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия", — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Ранее британская полиция включила в антитеррористическое пособие ряд ненасильственных организаций, в частности, по защите окружающей среды, например, Greenpeace, а также националистические группировки. При этом в части с татуировкой можно было увидеть украинский тризуб, подписанный "Украинский тризуб (националистический)".

В пособии, которое британские правоохранители разослали врачам и преподавателям в рамках кампании против экстремизма, также есть символика украинского полка "Азов".

В связи с этим посольство Украины в Великобритании потребовало от местной полиции убрать упоминание о тризубе из антитеррористического пособия. В частности, в дипведомстве напомнили, что тризуб является Гербом Украины, одним из ее конституционных символов. А ситуация, когда тризуб включили в пособие по экстремизму, является возмутительной.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»