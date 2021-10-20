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Полиция будет дежурить в больнице для COVID-пациентов после случая хулиганства (ВИДЕО)

Полиция будет дежурить в больнице для COVID-пациентов после случая хулиганства (ВИДЕО)

15 октября молодой человек разбил окна в приемном отделении больнице в Купянске.

Также он ломал мебель, испортил оборудование, сбросил кислородные баллоны. Об этом 19 октября сообщил руководитель КНП “Купянское территориальное медицинское объединение” Евгений Синько, – передает пресс-служба Купянского горсовета.

После случая хулиганства, по словам Синько, была достигнута договоренность с патрульной полицией о дежурстве полицейских возле входа на стационар больницы.

Итсочник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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