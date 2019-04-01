Полиция ищет 3-летнего ребенка, которого забрал отец-иностранец: открыто уголовное дело

Харьковские правоохранители устанавливают местонахождение несовершеннолетней Эммы Вальденер, в 2016 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как установлено, 31 марта девочку без согласия матери забрал ее биологический отец, гражданин Франции Вальденер Рафаэль, 1975 года рождения и уехал в неизвестном направлении.

Девочка имеет рост 86 см, имеет светлые волосы. Ребенок был одет в розовую куртку, серые брюки, сапоги розового цвета.

Также в полиции сообщили, как выглядит мужчина, увезший ребенка: он имеет рост 170 см, темные короткие волосы. Мужчина был одет в куртку и брюки черного цвета.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители просят всех владеющих какой-либо информацией о разыскиваемых сообщать ее по адресу: г.Харьков ул. Алчевских 49, тел. (057) 700-43-04, 705-99-14 или 102.

Агентство Телевидения Новости