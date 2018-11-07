Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:06
Просмотров: 107

Полиция ищет харьковчанина, который пропал по пути на работу

Полиция ищет харьковчанина, который пропал по пути на работу

Харьковские правоохранители разыскивают Доценко Дмитрия Борисовича, 1977 года рождения. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина 24 октября ушел на работу и до настоящего времени не вернулся. На связь с родными пропавший мужчина не выходил.

Разыскиваемый мужчина ростом примерно 165-170 см, имеет худощавое телосложение, волосы русые с проседью и голубые глаза.

Мужчина был одет в теплую синюю куртку на молнии, черный вязаный свитер, трикотажные синие брюки, был обут черные туфли.

Правоохранители просят владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом сообщать ее в Шевченковский отдел полиции по телефонам: 102, 337-78-80 или 050-580-67-00 или другим удобным способом.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: пропажа

Читайте ещё:

В Харькове ищут подростка, пропавшего две недели назад
02.11.2018 11:23    183
Пропавшего в Мерефе ребенка нашли в Коротиче
27.10.2018 14:06    282
В Мерефе пропал 11-летний мальчик
27.10.2018 12:33    170
В Харьковской области нашли сбежавших из дома малолетних братьев-близнецов
27.10.2018 10:21    219
Сбежавшего из харьковского реабилитационного центра подростка нашли
24.10.2018 13:00    219
Из реабилитационного центра в Харькове сбежал подросток
23.10.2018 14:58    143
В Харьковской области пропала несовершеннолетняя девушка
10.10.2018 16:12    281
В Харькове пропал подросток
09.10.2018 09:06    160
Сбежавшую из харьковской больницы девочку нашли
06.10.2018 10:14    223
Из харьковской больницы сбежала девочка-подросток (фото)
05.10.2018 14:26    390
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 