Полиция нашла оружие, из которого стреляли в основателя юрфирмы в Харькове

Об этом сегодня на брифинге заявил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

«На месте, которое указали охранники, следователи осмотрели, вчера был установлен автомат, который мог использовать злоумышленник, это автомат АКМ с раскладным прикладом, в нём находился патрон и в магазине автомата находилось ещё 23 патрона боевых. Калибр 5,45», — сказал Бех.

По данным следствия, стрелял один человек, однако у него были сообщники. Задержанных нет. Оперативный план «Сирена» снят.

Состояние раненого, по словам Беха, стабильное.

«На данный момент потерпевшему провели операцию, состояние его стабильное, ждём, что врачи разрешат общение», — сказал Бех.

Глава юридической компании «Легион» Владислав Безрук получил ранение 10 октября в результате стрельбы возле спортивного клуба Yod. По предварительным данным, Безука и его охрану обстреляли с пртивоположной стороны улицы. Следователи нашли порядка 10 пулевых отверстий — в помещении клуба и машинах.

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