Происшествия
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04.02.2022 17:19
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Полиция нашла троих детей, которых около полугода искала их мать

Полиция нашла троих детей, которых около полугода искала их мать

Полицейские Харьковщины установили местонахождение троих детей, которых около полугода разыскивала мать.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, 9 сентября прошлого года в дежурную часть поступило заявление от 34-летней женщины о том, что ее муж, житель Киева, препятствует ей в воспитании детей.

Как установили полицейские, отец не желал, чтобы дети общались с матерью. В августе 2021 года он вместе с ними уехал с постоянного места жительства и не сообщил об этом женщине.

С целью установления местонахождения детей правоохранители объявили его в государственный розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники харьковского уголовного розыска  установили, что два мальчика 13 лет, трехлетняя девочка и их отец находятся на территории Киевской области. О том, что дети находились в розыске, мужчина не знал. Он дал пояснение полиции об обстоятельствах происшествия.  

Все это время мальчики и девочка находились с отцом в Киевской области. Никаких противоправных действий в отношении детей совершено не было.

Агентство Телевидения Новости

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