Полиция назвала статистику ДТП из-за пьяных водителей

Статистику аварий за первое полугодие озвучил сегодня на совещании в МВД начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Алексей Сергеев, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сергеев отметил, что сегодня ситуация на дорогах Украины в целом — самая спокойная за последние три года. Количество ДТП сократилось на 10%, количество погибших — также на 10%. Аварий, в которых пострадали люди, стало на 16% меньше.

ДТП, в которых погибли или пострадали несколько человек, было 97. Половина из них — с участием автобусов, маршрутного транспорта. По данным правоохранителей, такие аварии происходят в основном из-за плохого технического состояния автобусов и игнорирования водителями правил дорожного движения.

«Вместе с тем, чуть ли не самые масштабные и кровавые ДТП совершаются водителями, которые находились в состоянии опьянения. За первые шесть месяцев этого года по вине нетрезвых водителей произошло более 2000 аварий, 349 из которых — с пострадавшими. Беспечность таких лиц привела к гибели 42 граждан и травмированию 446», — привёл цифры Алексей Сергеев.

Правоохранители составили по таким нарушениям уже больше 61 тысячи административных протоколов.

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