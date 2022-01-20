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Полиция открыла уголовное дело по факту смертельного пожара в Покотиловке

Полиция открыла уголовное дело по факту смертельного пожара в Покотиловке

Следователи расследуют обстоятельства смертельного пожара в поселке Покотиловка Харьковского района сегодня, 20 января, во время которого погибли 45-летняя женщина и ее 9-летняя внучка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.

Причину и все обстоятельства пожара сейчас устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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