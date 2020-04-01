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01.04.2020 20:07
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Полиция продолжает фиксировать нарушение правил карантина на Харьковщине

В Харьковской области полицейские составили 213 админпротоколов за нарушение правил соблюдения карантина. Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, продолжали работать бытовые магазины, магазины обуви и цветов, клуб настольного тенниса и другие заведения.

Кроме того, за нарушения при осуществлении пассажирских перевозок к административной ответственности привлечено 8 водителей. В четырех случаях сотрудники полиции обнаружили превышение количества пассажиров в транспортном средстве, в трех - водители осуществляли перевозки людей по пригородным маршрутам, один водитель осуществлял перевозку пассажиров без средств индивидуальной защиты.

В отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкцией статьи предусмотрен штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: карантин

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