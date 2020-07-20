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Полиция продолжает ночные рейды по заведениям Харькова

Полиция продолжает ночные рейды по заведениям Харькова

Ночью в Харькове работали три развлекательных заведения.

В ночь с 18 на 19 июля полиция проверили восемь учреждений отдыха в Шевченковском районе города. В трех заведениях обнаружили нарушения, сообщили в ГУНП в Харьковской области. Напомним, что Минздрав запретил кафе, ресторанам и клубам работать после 22:00.

Полицейские составили 3 административных материала по ст. 44-3 (нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Владельцы обязаны заплатить штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен. Напомним, что для должностных лиц такой штраф составляет от 34 до 170 тысяч гривен.

Нарушения зарегистрированы в Едином учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Проводится проверка.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

Новости портала «Весь Харьков»

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