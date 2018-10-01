01.10.2018 16:54
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Полиция просит помощи в розыске пропавшего харьковчанина
Харьковские правоохранители разыскивают пропавшего 26-летнего Третьякова Дмитрия Юрьевича.
Об этом сообщили в Немышлянском отделе полиции ГУНП в Харьковской области.
30 сентября около 7 часов утра мужчина вышел от сестры, у которой гостил в пгт Южном Харьковского района, и до сих пор не вернулся домой.
Пропавший харьковчанин спортивного телосложения, ростом около 170 см, имеет темные волосы.
Мужчина был одет в черные спортивные штаны, черные кроссовки и синюю куртку с надписью "Украина".
В полиции просят какую-либо информацию о разыскиваемом сообщать по телефонам: 102, (0572) 93-50-40 в Немышлянский отдел полиции или другим удобным способом.
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