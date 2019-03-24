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Полиция проверяет загадочную квартиру в Харькове

Полиция проверяет загадочную квартиру в Харькове

22 марта харьковчанин сообщил в полицию, что в квартирах на улице Луи Пастера и Шариковой зарегистрировано много людей.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области. Информация внесена в журнал единого учета Индустриального отдела полиции. По данному факту работники полиции проводят проверку.

Как сообщил в Facebook харьковчанин Алексей Синицын, в одной из квартир Харькова на 172-м избирательном округе зарегистрированы 217 человек. По данным Синицына, квартира расположена на ул.Пастера,320.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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