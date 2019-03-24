Сегодня 07:50
Просмотров: 255
Полиция проверяет загадочную квартиру в Харькове
22 марта харьковчанин сообщил в полицию, что в квартирах на улице Луи Пастера и Шариковой зарегистрировано много людей.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области. Информация внесена в журнал единого учета Индустриального отдела полиции. По данному факту работники полиции проводят проверку.
Как сообщил в Facebook харьковчанин Алексей Синицын, в одной из квартир Харькова на 172-м избирательном округе зарегистрированы 217 человек. По данным Синицына, квартира расположена на ул.Пастера,320.
Источник: sq.com.ua
Загрузка...