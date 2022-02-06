Сегодня 08:32
Просмотров: 155
Полиция проверила ночные клубы Харькова (ФОТО)
В двух клубах Московского района были найдены многочисленные нарушения.
Рейды проведены с привлечением полиции ювенальной превенции, участковых инспекторов и кинологов, — сообщили в ГУНП в Харьковской области.
Среди нарушений — были обнаружены наркотики и семь подростков, которым не исполнилось 16 лет, без сопровождения взрослых.
Составлены административные протоколы. Изъятые наркотические средства направлены на экспертизу.
Источник: objectiv.tv
Автор: Елена Трубина
Загрузка...