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Полиция проверила ночные клубы Харькова (ФОТО)

Полиция проверила ночные клубы Харькова (ФОТО)

В двух клубах Московского района были найдены многочисленные нарушения.

Рейды проведены с привлечением полиции ювенальной превенции, участковых инспекторов и кинологов, — сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Среди нарушений — были обнаружены наркотики и семь подростков, которым не исполнилось 16 лет, без сопровождения взрослых.

Составлены административные протоколы. Изъятые наркотические средства направлены на экспертизу.

Полиция проверила ночные клубы Харькова (ФОТО)

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

Новости портала «Весь Харьков»

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