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Полиция расследует смерть военнослужащего
23-летний военный заночевал у знакомого, а по утру тот нашел товарища мертвым.
Увидев, что знакомый не подает признаков жизни, харьковчанин сообщил в полицию. Как передает ГУНП в Харьковской области, на теле умершего нет видимых признаков насильственной смерти.
Уголовное дело открыто по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины с пометкой “естественная смерть”. Расследование ведет Московский ОП, на территории которого 1 ноября случилось происшествие.
Источник: objectiv.tv
Автор: Елена Трубина
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