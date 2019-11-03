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Полиция расследует смерть военнослужащего

Полиция расследует смерть военнослужащего

23-летний военный заночевал у знакомого, а по утру тот нашел товарища мертвым.

Увидев, что знакомый не подает признаков жизни, харьковчанин сообщил в полицию. Как передает ГУНП в Харьковской области, на теле умершего нет видимых признаков насильственной смерти.

Уголовное дело открыто по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины с пометкой “естественная смерть”. Расследование ведет Московский ОП, на территории которого 1 ноября случилось происшествие.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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