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Полиция разыскивает без вести пропавшую в Харькове женщину (ФОТО)

Полиция разыскивает без вести пропавшую в Харькове женщину (ФОТО)

В Харькове правоохранители разыскивают без вести пропавшую женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мухина Виктория Витальевна 1986 года рождения проживает в Немышлянском районе. В момент исчезновения женщина была одета в темно-коричневую футболку и бежевые бриджи, на ногах у нее были золотистые босоножки, на шее - серебряная цепочка и крестиком и ладанкой.

Стражи порядка просят всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей, сообщить в полицию любым удобным способом.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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