31.07.2021 19:13
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Полиция устанавливает обстоятельства ДТП на Белгородском шоссе
Сегодня около 12:00 на Белгородском шоссе столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Acura, который от удара вылетел с проезжей части, врезался в столб и перевернулся.
Медпомощь участникам ДТП не потребовалась, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Для установления виновника столкновения патрульные передали собранный на месте аварии первичный материал в отдел дознания УПП Харьковской области.
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