Полиция устанавливает обстоятельства ДТП на Белгородском шоссе

Сегодня около 12:00 на Белгородском шоссе столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Acura, который от удара вылетел с проезжей части, врезался в столб и перевернулся.

Медпомощь участникам ДТП не потребовалась, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Для установления виновника столкновения патрульные передали собранный на месте аварии первичный материал в отдел дознания УПП Харьковской области.

Агентство Телевидения Новости