Полиция устанавливает причины смерти женщины в Московском районе

47-летняя харьковчанка покончила жизнь самоубийством.

Сообщение о происшествии на улице Гвардейцев Широнинцев поступило в Московский отдела полиции 14 июня около 9:30.

По предварительной информации правоохранителей, 47-летняя женщина выпригнула из окна своей квартиры на 15 этаже.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники полиции.

Сообщалось, что труп женщины нашли жильцы дома, они и сообщили о происшествии в полицию.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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