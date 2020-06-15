Сегодня 07:45
Просмотров: 84
Полиция устанавливает причины смерти женщины в Московском районе
47-летняя харьковчанка покончила жизнь самоубийством.
Сообщение о происшествии на улице Гвардейцев Широнинцев поступило в Московский отдела полиции 14 июня около 9:30.
По предварительной информации правоохранителей, 47-летняя женщина выпригнула из окна своей квартиры на 15 этаже.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники полиции.
Сообщалось, что труп женщины нашли жильцы дома, они и сообщили о происшествии в полицию.
Источник: objectiv.tv
Автор: София Красникова
Загрузка...