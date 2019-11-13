Происшествия
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13.11.2019 17:17
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Полиция устанавливает свидетелей ДТП, в котором погиб ребенок

Полиция устанавливает свидетелей ДТП, в котором погиб ребенок

Полиция устанавливает свидетелей и очевидцев ДТП, которое произошло 31 июля около 14:30 у дома 198 по проспекту Московскому, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Тогда водитель автомобиль «ВАЗ-21114» совершил наезд на 10-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался в машине неотложной медицинской помощи.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Свидетелей данного ДТП правоохранители просят обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области по адресу: г.Харьков, улица Маяковского, 22, или позвонить по телефону 102 или 066-964-78-78 (следователь отдела расследования преступлений в сфере транспорта Следственного Управления ГУНП в Харьковской области майор полиции Лунева Ольга Сергеевна).

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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