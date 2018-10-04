Полиция устанавливает свидетелей смертельного ДТП на улице Ахсарова

Харьковские правоохранители разыскивают свидетелей и очевидцев ДТП на улице Ахсарова, в результате которого погибла неизвестная женщина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Речь идет о ДТП, которое произошло 29 сентября 2018 около 22.55 на улице Ахсарова, 4/6.

Тогда неустановленный автомобиль насмерть сбил неизвестную женщину-пешехода, которой на вид около 40 лет.

Свидетелей и очевидцев происшествия правоохранители просят обращаться по телефонам: «102», 70-59-691, 050-302-56-54, или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, который находится на улице Маяковского, 22 в Харькове.

Агентство Телевидения Новости