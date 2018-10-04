Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:31
Просмотров: 168

Полиция устанавливает свидетелей смертельного ДТП на улице Ахсарова

Полиция устанавливает свидетелей смертельного ДТП на улице Ахсарова

Харьковские правоохранители разыскивают свидетелей и очевидцев ДТП на улице Ахсарова, в результате которого погибла неизвестная женщина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Речь идет о ДТП, которое произошло 29 сентября 2018 около 22.55 на улице Ахсарова, 4/6.

Тогда неустановленный автомобиль насмерть сбил неизвестную женщину-пешехода, которой на вид около 40 лет.

Свидетелей и очевидцев происшествия правоохранители просят обращаться по телефонам: «102», 70-59-691, 050-302-56-54, или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, который находится на улице Маяковского, 22 в Харькове.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

ДТП на улице Шевченко: трамвай врезался в УАЗ (видео)
Сегодня 12:16    160
ДТП с трамваем в Харькове: пострадали двое взрослых и ребёнок
Сегодня 10:47    326
В ДТП легковушка протаранила трамвай - есть пострадавшие
Сегодня 07:53    199
БМВ ночью влетел в остановку общественного транспорта, водитель скрылся с места происшествия
03.10.2018 18:26    344
ДТП в Изюме: грузовик военных врезался в дерево, водитель в больнице
03.10.2018 17:34    169
ДТП на Клочковской: не разминулись Toyota и Chevrolet
03.10.2018 15:01    152
ДТП на проспекте Науки: столкнулись Suzuki и ВАЗ, один пострадавший
03.10.2018 13:06    145
ДТП на окружной: столкновение фуры и кроссовера
03.10.2018 12:56    229
ДТП на ХТЗ: маршрутка врезалась в припаркованное авто
03.10.2018 11:43    209
ДТП с пьяным водителем: BMW врезался в остановку
03.10.2018 11:28    297
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 