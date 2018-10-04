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Полиция устанавливает свидетелей смертельного ДТП на улице Ахсарова
Харьковские правоохранители разыскивают свидетелей и очевидцев ДТП на улице Ахсарова, в результате которого погибла неизвестная женщина.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Речь идет о ДТП, которое произошло 29 сентября 2018 около 22.55 на улице Ахсарова, 4/6.
Тогда неустановленный автомобиль насмерть сбил неизвестную женщину-пешехода, которой на вид около 40 лет.
Свидетелей и очевидцев происшествия правоохранители просят обращаться по телефонам: «102», 70-59-691, 050-302-56-54, или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, который находится на улице Маяковского, 22 в Харькове.
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