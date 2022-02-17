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Полиция забрала из неблагополучной семьи двоих детей

Полиция забрала из неблагополучной семьи двоих детей

Правоохранители совместно с представителями социальных служб приняли решение об изъятии из семьи двух малолетних детей, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

16 февраля инспекторы ювенальной превенции Харьковского РУП №1 совместно с представителем службы по делам детей и специалистом по социальной работе выехали по месту жительства семьи в Основянском районе города Харькова. В доме они обнаружили антисанитарные условия, мальчики 2 и 4 лет были голодными и неухоженными.

Детей доставили в детскую больницу для медицинского обследования и предоставления, в случае необходимости, медицинской помощи.

На мать мальчиков инспекторы ювенальной превенции составили административный протокол по ст.184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Агентство Телевидения Новости

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