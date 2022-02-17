Полиция забрала из неблагополучной семьи двоих детей
Правоохранители совместно с представителями социальных служб приняли решение об изъятии из семьи двух малолетних детей, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.
16 февраля инспекторы ювенальной превенции Харьковского РУП №1 совместно с представителем службы по делам детей и специалистом по социальной работе выехали по месту жительства семьи в Основянском районе города Харькова. В доме они обнаружили антисанитарные условия, мальчики 2 и 4 лет были голодными и неухоженными.
Детей доставили в детскую больницу для медицинского обследования и предоставления, в случае необходимости, медицинской помощи.
На мать мальчиков инспекторы ювенальной превенции составили административный протокол по ст.184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.