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Полиция задержала 16-летнего виновника смертельного ДТП на проспекте Гагарина

Полиция задержала 16-летнего виновника смертельного ДТП на проспекте Гагарина

Накануне в 20:40 на пересечении проспекта Гагарина с улицей Одесской столкнулись автомобили Infiniti Q50, двигавшийся на запрещающий сигнал светофора, и Chevrolet Aveo: один человек погиб, трое в реанимации.

16-летний водитель Chevrolet задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, погибшему водителю Chevrolet 58 лет. Двум пострадавшим парням из Infiniti по 19 лет, девушке 16 лет.

Оба водителя были трезвые, сообщили в полиции.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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