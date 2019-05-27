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Полиция задержала харьковчанина, который "заминировал" общежитие

Полиция задержала харьковчанина, который заминировал общежитие

В Харькове разоблачили лжеминера, который  26 мая в 13:22 сообщил в полицию о заминировании общежития в переулке Лизы Чайкиной.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленником оказался 39-летний безработный харьковчанин. Как выяснилось, мужчина сделал ложное сообщение правоохранителям со своего телефона, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Правоохранители осмотрели 6-этажный дом общей площадью 600 кв. метров и прилегающую территорию площадью 800 кв. метров, эвакуировали 180 человек. В ходе тщательного обследования никаких устройств или опасных веществ не обнаружили.  

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. 

Харьковчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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