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Politico: соцмережа X заблокувала низку акаунтів турецьких опозиціонерів на тлі масових протестів проти арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу

Politico: соцмережа X заблокувала низку акаунтів турецьких опозиціонерів на тлі масових протестів проти арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу

Більшість заблокованих акаунтів належали активістам, які ділилися інформацією про протести та їхні локації. Деякі профілі заблоковані лише в Туреччині, тоді як в інших країнах вони залишаються доступними.

Міністр внутрішніх справ Туреччини заявив, що влада знайшла 326 акаунтів у соцмережах, які розпалювали ненависть. У межах розслідування затримали 54 людини.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/21316

Новости портала «Весь Харьков»

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