Полная боевая готовность: войска РФ на Донбассе проводят мобилизацию

По данным «Восточной правозащитной группы», войска российских оккупантов на Донбассе проводят мероприятия по усилению боеготовности. По данным источников правозащитников, в ОРДЛО объявленна мобилизация ряда военизированных формирований.

В так называемом МЧС — были мобилизованы 10 отрядов ВГСЧ (горные спасатели) в «ЛНР» и «ДНР».

Также мобилизована «народная милиция» куда входят все так называемые военные подразделения НВФ «ЛНР» и «ДНР», согласно договорённостям, ранее они ликвидировали так называемые министерства обороны «ЛНР» и «ДНР»;

Мобилизована и «пограничная служба» — на всей лини разграничения произошло усиление так называемых пограничных отрядов «ЛНР» и «ДНР»;

На данный момент на предприятиях ОРДЛО идёт процесс привлечения работников предприятий к мобилизации. Упор делается на предприятиях, где не выплачивается заработная плата, сообщают правозащитники.

Также так называемых новобранцев извещают о том, что произойдут совместные действия «ЛНР» и «ДНР», поэтому получены инструкции касательно совместного сотрудничества подразделений.

Источники также сообщают о ночных передвижениях военной техники в ОРДЛО, на фото — следы от танковых гусениц, оставленные при передвижении техники боевиков.

Такой ажиотаж вызван тем, что, по информации так называемых спецслужб НВФ «ЛДНР», люди в ОРДЛО обеспокоены «действиями националистов в Украине», и поэтому лидеры якобы решили отреагировать на волнения местного населения. Но перед этим была проведена мощная информационная кампания по дискредитации усилий действующего правительства Украины, направленных на мир и прекращение военного конфликта.

Источник: sprotyv.info

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