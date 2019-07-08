«Полное уважение суверенитета»: ОБСЕ отклонила важную поправку РФ о Крыме

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в субботу, 7 июля, отклонил поправку России по резолюции о милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей.

Об этом сообщает телеканал Прямой.

Отмечается, что россияне пытались убрать из документа о невыполнения ими Минских соглашений, а также осуждение оккупации Донбасса и Крыма. Предлагаемая Москвой поправка должна была исключить из текста резолюции ОБСЕ слова о деоккупации Крыма.

Резолюцию о милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей поддержали 54 члена комитета, против проголосовали 6 человек, воздержались – 6.

Согласно тексту, ПА ОБСЕ «вновь заявляет о своем полном уважении суверенитета» и территориальной целостности Украины «в ее международно признанных границах, которые охватывают Автономную Республику Крым, город Севастополь и морские районы». Кроме того, ассамблея осуждает незаконную аннексию Крыма Россией, призывает России вывести свои силы с территории полуострова и вернуть его под контроль правительства Украины.

В тексте резолюции также сказано о растущей милитаризации Азовского моря со стороны России и всего Крымского полуострова. В текст включен призыв к России оказывать медицинскую и юридическую помощь украинским морякам, арестованным вооруженного захвата украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Согласно тексту, ПА ОБСЕ поддерживает использование Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ беспилотников для наблюдения за ситуацией в Азовском море и Керченском проливе.

Российская делегация выступила против данной резолюции.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»