Половина українських біженців прибуває у країни з можливістю працевлаштування

Близько половини біженців з України, які переїхали до держав-членів Європейського Союзу, основною причиною пошуку притулку саме в цій країні називали можливість отримати роботу.

Про це йдеться у спільному звіті Агентства ЄС з питань притулку, Міжнародної організації з міграції та Організації економічного співробітництва та розвитку, повідомляє Укрінформ із посиланням на Shengen Visa Info.

Згідно зі звітом, ще 47 відсотків біженців приїхали в ту країну ЄС, де проживають друзі та члени родини.

«Інші причини включали умови прийому з точки зору пільг і підтримки (23%) та мову, якою розмовляють у цій країні (20%)», – йдеться у звіті.

Як наголошується, багато респондентів заявили, що повернуться додому, щойно це стане безпечним.

За даними дослідження, більшість біженців в’їхали у Євросоюз через кордон України з Польщею, 17 відсотків - через кордон з Румунією, 8 відсотків – зі Словаччиною, ще 8 відсотків – з Угорщиною.

Однак не всі залишилися в цих країнах. Результати опитування засвідчують, що у Польщі залишилося близько 40% біженців, а чверть із них виїхала до Литви, 22% – до Чехії. У Румунії залишилася лише третина прибулих з України, натомість 18% виїхали до Болгарії, 11% до Чехії, ще 9% – до Греції.

За висновком авторів звіту, швидке введення в дію Директиви про тимчасовий захист дозволило країнам ЄС забезпечити рівномірний захист приблизно 4,6 мільйона переміщених осіб.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного російського вторгнення ЄС надає Україні політичну, економічну, фінансову, військову та гуманітарну допомогу. Вперше в історії ЄС активував так звану Директиву тимчасового захисту, яка надала біженцям з України право на проживання та соціальний захист на території країн ЄС.

Крім того, вперше в історії ЄС виділив для України (країни, що перебуває в стадії активних бойових дій) понад 2,6 млрд євро для закупівлі зброї та військового обладнання.

Джерело: ukrinform.ua

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