Польща буде вимагати від Росії репарацій за Другу світову війну
Польща вимагатиме від Росії компенсації збитків, які завдала влада Радянського союзу під час Другої світової війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Польщі.
У Польщі зазначили, що проведуть розрахунок за таким же механізмом, за яким раніше зробили звіт щодо збитків, завданих Німеччиною під час окупації у 1939-1945 роках.
Також Польща виставила вимоги Німеччині щодо репарацій, про які заявляла раніше. Серед них:
● повернення майна, викраденого Німеччиною з 1939 по 1945 рік;
● компенсація збитків для жертв окупації та членів їх сімей;
● компенсація збитків, завданих польській діаспорі у нацистській Німеччині;
● врегулювання нинішнього статусу поляків та осіб польського походження в Німеччині через надання їм офіційного статусу національної меншини та права на навчання польською мовою;
● повернення викрадених із Польщі культурних цінностей.
Джерело: rbc.ua