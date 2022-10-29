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Польща буде вимагати від Росії репарацій за Другу світову війну

Польща буде вимагати від Росії репарацій за Другу світову війну

Польща вимагатиме від Росії компенсації збитків, які завдала влада Радянського союзу під час Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Польщі.

У Польщі зазначили, що проведуть розрахунок за таким же механізмом, за яким раніше зробили звіт щодо збитків, завданих Німеччиною під час окупації у 1939-1945 роках.

Також Польща виставила вимоги Німеччині щодо репарацій, про які заявляла раніше. Серед них:

● повернення майна, викраденого Німеччиною з 1939 по 1945 рік;

● компенсація збитків для жертв окупації та членів їх сімей;

● компенсація збитків, завданих польській діаспорі у нацистській Німеччині;

● врегулювання нинішнього статусу поляків та осіб польського походження в Німеччині через надання їм офіційного статусу національної меншини та права на навчання польською мовою;

● повернення викрадених із Польщі культурних цінностей.

Джерело: rbc.ua

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