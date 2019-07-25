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Польща пояснила відмову запросити Путіна на роковини Другої світової війни

Польща пояснила відмову запросити Путіна на роковини Другої світової війни

Уряд Польщі пояснив відмову запросити президента РФ Володимира Путіна на роковини початку Другої світової війни

За словами речника президента Польщі Анджея Дуди Блажея Спихальського, Путін не є лідером країн ЄС, НАТО та Східного партнерства, а тому запрошення йому просто не надіслали.

"Путін не є ані лідером країн ЄС або НАТО, ані держави, що належить до Східного партнерства, а тому запрошення (Путіну) просто не надіслали", - цитує Спихальського Польське радіо.

1 вересня в Варшаві відбудуться меморіальні церемонії, присвячені 80-й річниці початку Другої світової війни. Планується, що участь у них візьме також американський лідер Дональд Трамп.

Президента РФ Путіна на меомріальні заходи відмовились запрошувати.

За словами заступника прем'єр-міністра Польщі Яцека Сасіна, влада Польщі вважає недоречною присутність Путіна.

Сасін зазначив, що Путін сьогодні вибудовує стосунки зі своїми сусідами такими ж методами, як і диктатори минулого.

Раніше президент Анджей Дуда повідомив, що на урочисті заходи до 80-річчя початку Другої світової війни будуть надіслані запрошення до світових лідерів, передусім тих держав, які брали у ній участь на стороні вільного світу.

Польський лідер зазначив, що запрошення ще не надіслали, тому поки ніхто не підтвердив свою присутність.

Вторгнення Німеччини в Польщу (Операція Вайс) стало початком Другої світової війни. В результаті нападу територія країни була повністю окупована, а її частини анексовані сусідніми державами, в тому числі сталінським СРСР, який активно допоміг Берліну розчленувати Другу Річ Посполиту.

Источник: espreso.tv

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