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Польша за три месяца декоммунизации убрала 20 советских памятников

Польша за три месяца декоммунизации убрала 20 советских памятников

Глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий заявил, что им удалось провести декоммунизацию на треть от запланированных объёмов.

Об этом сообщает Polskie Radio.

«Только за последние три месяца мы убрали 20 советских памятников, но в нашем списке 60», – заявил Навроцкий.

Он обратил внимание, что демонтаж советских памятников в последнее время происходит очень быстро. Навроцкий хочет лично завершить процесс декоммунизации в Польше.

«Это очень быстрый темп, но это вопрос, который нужно было решить давно», — подчеркнул Глава Института национальной памяти.

Также он рассказал, что занимается возобновлением производств по делам невыясненных смертей 1980-х годов и снятием неприкосновенности с прокуроров и судей коммунистических времён.

Напомним, что ранее в Украине был создан орган по декоммунизации и дерусификации.

Джерело: infonavigator.com.ua

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