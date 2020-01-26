Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:25
Просмотров: 90

Польщу обурили заяви представника Єврокомісії щодо верховенства права

Польщу обурили заяви представника Єврокомісії щодо верховенства права

Заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський назвав неприпустимими коментарі представника Єврокомісії щодо правомочності польського Конституційного суду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Представник Єврокомісії Крістіан Віганд ствердно відповів на питання, чи має ЄК сумніви в правомочності Конституційного суду. Він зазначив, що розвиток ситуації щодо верховенства права в Польщі є доказом того, що потрібен негайний конструктивний і чесний діалог з цього питання.

Віганд додав, що заступник голови ЄК Вєра Юрова буде в Польщі наступного тижня і готова до такого діалогу. Він додав, що незалежність і легітимність Конституційного суду в Польщі була "серйозно підірвана", і він не може більше претендувати на "ефективну конституційну оцінку".

Він закликав від імені ЄК "відновити незалежність і легітимність Конституційного Суду".

У зв'язку з цим висловлюванням в суботу в МЗС був викликаний глава Представництва Європейської Комісії в Польщі Марек Правда.

Ми розцінюємо це висловлювання як дуже серйозну непослідовність і як дуже серйозне застосування подвійних стандартів щодо того, які очікування застосовуються до Польщі" - сказав Павел Яблонський.

Заступник голови МЗС повідомив при цьому, що"польська влада готова до діалогу".

Сейм Польщі 23 січня остаточно схвалив закон, який дозволить політикам звільняти суддів, які критикують їхні рішення, і, як попереджають європейські правові експерти, підірве незалежність судової влади.

Для набуття чинності цього закону його має підписати президент Анджей Дуда.

Закон забороняє суддям вести політичну діяльність, а також передбачає дисциплінарні стягнення, якщо вони ставлять під сумнів "умови служби або законність призначення" інших суддів.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: ес, польша, суд

Читайте ещё:

У Польщі вимагають від Росії компенсації за збитки у Другій світовій війні
Сегодня 09:12    72
Коронавірус дістався Європи: у Франції підтвердили перші три випадки захворювання
Сегодня 06:53    98
Суд у справі "Приватбанку" переносять, щоб отримати кредит від МВФ
25.01.2020 09:47    129
Акціонер "Радикал Банку" виграв суд у Нацбанку на 129 мільйонів
24.01.2020 10:24    154
Апелляционный суд избавил защитников озера Утиное от обязательства уплатить 200 тысяч штрафа в пользу застройщика водоема. ВИДЕО
24.01.2020 10:12    168
Польша обвинила Путина во вранье - между Москвой и Варшавой вспыхнул новый скандал
23.01.2020 08:02    327
Две частные компании заблокировали 2,3 млрд грн "Укртрансгаза" по судебному делу 2007 года
23.01.2020 07:08    140
Класичний суд присяжних може запрацювати в Україні з 2021 року – Мін’юст
22.01.2020 09:31    110
Дело ПриватБанка. НБУ отсудил у Коломойского еще 100 млн грн
22.01.2020 08:03    124
Лідер ерзян закликає Україну привернути увагу ПАРЄ до примусової русифікації корінних народів РФ
20.01.2020 06:52    199
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 