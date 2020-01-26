Польщу обурили заяви представника Єврокомісії щодо верховенства права

Заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський назвав неприпустимими коментарі представника Єврокомісії щодо правомочності польського Конституційного суду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Представник Єврокомісії Крістіан Віганд ствердно відповів на питання, чи має ЄК сумніви в правомочності Конституційного суду. Він зазначив, що розвиток ситуації щодо верховенства права в Польщі є доказом того, що потрібен негайний конструктивний і чесний діалог з цього питання.

Віганд додав, що заступник голови ЄК Вєра Юрова буде в Польщі наступного тижня і готова до такого діалогу. Він додав, що незалежність і легітимність Конституційного суду в Польщі була "серйозно підірвана", і він не може більше претендувати на "ефективну конституційну оцінку".

Він закликав від імені ЄК "відновити незалежність і легітимність Конституційного Суду".

У зв'язку з цим висловлюванням в суботу в МЗС був викликаний глава Представництва Європейської Комісії в Польщі Марек Правда.

Ми розцінюємо це висловлювання як дуже серйозну непослідовність і як дуже серйозне застосування подвійних стандартів щодо того, які очікування застосовуються до Польщі" - сказав Павел Яблонський.

Заступник голови МЗС повідомив при цьому, що"польська влада готова до діалогу".

Сейм Польщі 23 січня остаточно схвалив закон, який дозволить політикам звільняти суддів, які критикують їхні рішення, і, як попереджають європейські правові експерти, підірве незалежність судової влади.

Для набуття чинності цього закону його має підписати президент Анджей Дуда.

Закон забороняє суддям вести політичну діяльність, а також передбачає дисциплінарні стягнення, якщо вони ставлять під сумнів "умови служби або законність призначення" інших суддів.

Источник: pravda.com.ua

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