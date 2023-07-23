Польські прикордонники не пустили до країни російську тенісистку на турнір WTA у Варшаві

Дворазова фіналістка турнірів Великого шолома та колишня другу ракетку світу Віра Звонарьова намагалася (https://zn.ua/ukr/SPORT/polski-prikordonniki-ne-pustili-do-krajini-rosijsku-tenisistku-na-turnir-wta-u-varshavi.html) потрапити до Польщі за візою, виданою Францією.

"Росіянка не була допущена прикордонною службою з міркувань державної і громадської безпеки", - повідомили у прикордонній службі Польщі.

Джерело: https://t.me/znua_live/103684

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