Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:15
Просмотров: 65

Польская автокефальная церковь отказалась признавать ПЦУ

Польская автокефальная церковь отказалась признавать ПЦУ

Польская автокефальная православная церковь обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с заявлением о непризнании Православной церкви Украины.

Источник: заявление Собора епископов Польской автокефальной православной церкви, состоявшийся 29 октября

Детали: ПАПЦ повторила позицию по ПЦУ, озвученную еще 2 апреля 2019 года.

Дословно в заявлении: "Оставляем в силе свои позиции по автокефалии Церкви украинской, содержащиеся в постановлениях Собора № 340 от 9 мая 2018, № 341 от 25 июня 2018 и № 342 от 2 апреля 2019 года.

Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии Церкви в Украине на основе догматических и канонических норм для всей Церкви, а не для группы отступников - раскольников. Отступнки от учения св. Церкви не могут представлять здоровый церковный организм. Это нарушает евхаристическое единство всего православия".

Отметим, что самой большой христианской конфессией в Польше является католическая церковь, которую возглавляет римский папа. В стране насчитывается около 35 млн католиков (95% от всего населения). ПАПЦ в Польше насчитывает около 500 тыс прихожан.

Что было раньше: Собор иерархов Греческой церкви 12 октября признал автокефальную Православную церковь Украины.

Чрезвычайный синод Русской православной церкви уполномочил главу РПЦ патриарха Кирилла не упоминать во время богослужений предстоятеля Элладской православной церкви Иеронима за то, что тот признал автокефалию Православной церкви Украины.

Напомним:

• 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Эпифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.

• 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Минюст Латвии зарегистрировал Латвийскую автономную православную церковь Константинопольского патриархата
31.10.2019 10:43    99
В Польше задержали российского шпиона: известны подробности
29.10.2019 07:45    189
Челябинская епархия РПЦ заявила о связи Хэллоуина, «Джокера» и Майдана
26.10.2019 11:06    190
Глава ПЦУ получил в США премию по правам человека. ФОТО
21.10.2019 10:32    160
Елладська церква внесла у диптих ім'я предстоятеля ПЦУ Епіфанія
20.10.2019 08:04    118
РПЦ обвинила омскую филармонию в дракулопоклонстве
18.10.2019 09:42    184
Ватикан випустив електронні чотки з функціями фітнес-браслета
17.10.2019 08:58    150
В ПЦУ ответили на скепсис России касательно признания украинской церкви в Греции
16.10.2019 09:22    173
Российские стадионы предложено оборудовать молельными комнатами
16.10.2019 07:46    158
Оппозиция "взяла" Сенат Польши
15.10.2019 10:00    209
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 