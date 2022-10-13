Польський оператор PERN заявив про витік на одній з гілок нафтопроводу «Дружба»

Польський трубопровідний оператор PERN виявив у вівторок увечері витік на одній з гілок нафтопроводу «Дружба», яким нафта транспортується з Росії до Європи. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Наразі причини витоку невідомі. Він був виявлений на ділянці труби приблизно за 70 км від польського міста Плоцьк. «Це основний маршрут, по якому сира нафта транспортується до Німеччини», - йдеться у заяві PERN.

За словами PERN, друга гілка нафтопроводу та інші елементи інфраструктури PERN працювали у звичайному режимі.

«На даний момент усі служби PERN (технічна, оперативна, пожежна охорона та охорона довкілля) вживають заходів відповідно до алгоритмів, передбачених для таких ситуацій», — сказав оператор.

Джерело: elektrovesti.net

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