Полтавський мер Мамай може стати фігурантом ще двох справ

Полтавський мер Мамай, якому оголосили підозру за довгий язик, може стати фігурантом ще двох справ.

Про це сказав керівник Полтавської обласної прокуратури Столітній.

Там і зловживання службовим становищем, і злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Певно, нарешті почули те, що базікав Мамай кілька років поспіль. Наприклад, таке:

● Про путінський режим в Криму: «Ну, «путінський режим» — це якось неправильно… Я не знаю, який там режим. Зараз я не буду агітувати нікого, і ні за кого. Сам особисто я не знаю, який там режим. Я там не був. Голосуйте, хто як завгодно. Я в політику не лізу».

● Про російський патріотизм: «Скільки би не критикували російську федерацію, але ми прекрасно розуміємо, що вони, в першу чергу, зациклені на патріотизмі. Вони всі, росіяни, розуміють, що їхня держава наймогутніша в світі, і найсильніша в світі із їхнім президентом путіним, яка може дати відсіч будь-кому. І на сьогодні, на превеликий жаль, в нашій державі такого немає».

● Про відмову визнати «ЛНР» та «ДНР» терористичними організаціями, а росію – країною-агресором: «На сьогоднішній день у мене немає жодної інформації окрім засобів масової інформації. Моя особиста думка на сьогоднішній день: політичні всі питання визначає Президент, Верховна Рада, а також Кабінет Міністрів Україн».

Крім того, він якось заявив про те, що на території України воюють «наддержави» - США та росія». При цьому наша країна є «плацдармом», де «брат іде на брата». А також висловив жаль через те, що Україна розірвала економічні відносини з країною-агресором. За ці висловлювання Мамая внесли до бази Центру «Миротворець». В Полтаві були мітинги за зняття його з посади мера, але той, звісно, все пояснив замовленням від політичних конкурентів.

А потім швиденько перевзувся в повітрі і тихенько просидів цілих десять місяців після початку повномасштабного вторгнення.

Джерело: https://t.me/c/1636605494/531

Новости портала «Весь Харьков»