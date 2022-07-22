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Політики США закликали Сенат визнати геноцидом війну росії проти України

Політики США закликали Сенат визнати геноцидом війну росії проти України

Автори резолюції також просять разом з НАТО та ЄС продовжити підтримку України, підтримати міжнародний трибунал і розслідування, щоб притягнути винних до відповідальності.

Про що саме йдеться:

● Масове вбивство цивільних українців, цілеспрямовані атаки на будинки, школи, лікарні, притулки тощо;

● навмисні удари по коридорах гуманітарної евакуації, руйнування сіл та міст;

● широко розповсюджене сексуальне насильство, примусове масове переміщення мільйонів українців;

● позбавлення українців доступу до їжі, води, житла, електроенергії та інших предметів першої необхідності;

● голод, спричинений знищенням сільськогосподарських угідь та обладнання;

● замінування полів і блокування доставки гуманітарної продовольчої допомоги.

Джерело: https://t.me/spravdi/13802

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