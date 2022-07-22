Політики США закликали Сенат визнати геноцидом війну росії проти України
Автори резолюції також просять разом з НАТО та ЄС продовжити підтримку України, підтримати міжнародний трибунал і розслідування, щоб притягнути винних до відповідальності.
Про що саме йдеться:
● Масове вбивство цивільних українців, цілеспрямовані атаки на будинки, школи, лікарні, притулки тощо;
● навмисні удари по коридорах гуманітарної евакуації, руйнування сіл та міст;
● широко розповсюджене сексуальне насильство, примусове масове переміщення мільйонів українців;
● позбавлення українців доступу до їжі, води, житла, електроенергії та інших предметів першої необхідності;
● голод, спричинений знищенням сільськогосподарських угідь та обладнання;
● замінування полів і блокування доставки гуманітарної продовольчої допомоги.
Джерело: https://t.me/spravdi/13802