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Полторак назвав причину вибухів вітчизняних мінометів "МОЛОТ"

Полторак назвав причину вибухів вітчизняних мінометів МОЛОТ

В іноземних мінометах немає проблеми з подвійним заряджанням

У трагічних випадках із мінометами "Молот" винні як конструктивні особливості зброї, так і помилки з боку розрахунку. Наразі планують виправити обидві проблеми. Про таке в ексклюзивному інтерв'ю "5 каналу" розповів міністр оборони Степан Полторак.

За його словами, виробники мінометів уже мають завдання унеможливити подвійне заряджання, що може призвести до вибуху. Разом із тим Полторак зауважив: проблема є комплексною і крім змін конструкції зброї, мають бути дотримані усі заходи безпеки під час ведення стрільб.

"Чому немає на іноземних мінометах такої проблеми? Тому що там все продумано. Нам треба міняти технічну складову і конструктивну. Те, що залежить від виробника. І ми таке завдання вже поставили. Те що стосується особового складу – треба крім того, що добре готуватися, чітко виконувати всі правила, які передбачені при підготовці, виконанні. Заходи безпеки мають бути збережені, тому що, на жаль, це теж є причиною трагедії", – зазначив Полторак.

Нагадаємо, на Рівненському військовому полігоні ранком 6-го липня пролунав вибух – у каналі ствола міномета здетонував боєприпас. Загинули троє бійців 128-ї окремої гірської бригади, що базується в Ужгороді. Ще дев'ятеро військових дістали поранення. Причиною трагедії на Рівненському полігоні стало подвійне заряджання. Про це раніше повідомили в МОУ.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: армия

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