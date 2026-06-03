Полювання на Запоріжжі ― як оператори “Paragon Company” зривають плани окупантів

Бійці “Paragon Company” у складі 10-го загону безпілотних систем “Спецпідрозділу Тимура”ГУР МО України продовжують методично нищити російських окупантів.

На відео — кадри бойової роботи, здійсненої навесні 2026 року на Запорізькому фронті. Загарбники — під прицілом українських дронів.

FPV, аеророзвідка, руйнівні удари по ворожій техніці та живій силі — щоденна робота, яка змінює ситуацію на полі бою на користь Сил безпеки та оборони України.

❗ Кожен бойовий виліт — це знищена російська техніка, зірваний штурм противника, врятовані життя наших військових.

Збройна боротьба триває!

Слава Україні!

Джерело: https://t.me/DIUkraine/8611

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